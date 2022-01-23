Devlet yetkilileriyle, siyasi parti başkanları oylarını kullanmaya başladı

Milletvekilliği erken genel seçiminde devlet yetkilileriyle, siyasi parti başkanları da oylarını kullanmaya başladı.

Oyunu ilk kullanan Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu oldu. Ataoğlu oyunu Namık Kemal Lisesi 30 numaralı sandıkta saat 09.00’da kullandı.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise Şehit Tuncer İlkokulu 150 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

YDP Genel başkanı Erhan Arıklı, , HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu ve TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ise oylarını saat 10.30’da kullanacak

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel başkanı Cemal Özyiğit ise saat 11.00’de oyllarnı kullancaklar. .

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Tlat oyunu saat 11.00’de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise oylarını saat 12.00’de kullancaklar.

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kayıtlı olduğu sandık ise Şehit Ertuğrul İlkokulu olarak bildirildi. Ancak Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ne saat oy kullanacağı öğrenilemedi.

Meclis Başkanı önder Sennaroğlu saat 10.30’da, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ise saat 12.00’de oylarını kullanacak

BRTK