“DEVLET ZARARA UĞRATILDI”

Özel Güvenlik Sistemleri Ltd, Sağlık Bakanlığı’nın hastaneler ve bakanlık güvenliği ile ilgili çıktığı ihalede devletin zarara uğratıldığını ifade edilerek Rekabet Kurulu’na gidiliyor

“623 BİN TL ZARAR” İDDİASI: Özel Güvenlik Sistemleri Genel Sekreteri Ali Çırakoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın güvenlik ihalesinde ihaleyi en düşük teklifi veren değil, en yüksek teklifi verenin kazandığını ifade etti. Çırakoğlu devletin 620 bin TL’lik ekstra külfete sokulduğu iddiasında

“HUKUK YOLUNA BAŞVURACAĞIZ”: Çırakoğlu, kamu çıkarı yerine partizanlık ve popülizm yapıldığını ifade ederek önce Rekabet Kurulu ardından ise hukukçular nezdinde çalışma başlatılarak her türlü yargı sürecini izleyeceklerini belirtti

REKABET KURULU KARAR VERECEK: Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana ise en yüksek teklif veren veya en düşük teklif veren gibi bir durumun olmadığını söyledi. Dana, “ortada kriterler var ona göre karar veriliyor,bilirkişi raporunun doğruluğu ve kesin kazanan Rekabet Kurulu’nun son değerlendirmesinin ardından açıklanacak” dedi

Özel Güvenlik Sistemleri Ltd, Sağlık Bakanlığı’nın bünyesindeki hastaneler ve sağlık ocakları ile bakanlık binası için Merkezi İhale Komisyonu tarafından14 Mart tarihinde açılan ve tüm tekliflerin ayni çıkması sonucunda iptal edilerek 22 Mayıs’ta yeniden açılan Güvenlik İşleri İhalesi’nde devletin 600 bin TL’nin üzerinde zarara uğratıldığını açıkladı.

Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. Genel Sekreteri Ali Çırakoğlu, yaptığı açıklamada ihaleye katılanlar arasında en düşük teklifi kendilerinin verdiğini ancak ihalenin en düşük yerine en yüksek teklifi veren firmaya verildiğini belirtti. Çırakoğlu, ihaleyi kazanan firma sahibinin UBP’ninMYK üyesi olduğunu bu nedenle partizanlıkla devletin kasasından 600 bin TL’den fazla para çıkacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana da Havadis’e yaptığı açıklamada ihale sürecinin henüz tamamlanmadığını ifade ederek sürecin tamamlanmasının ardından belgeleri ile birlikte geniş bir açıklama yapılacağını söyledi.

Dana anlaşma önerdi

Sağlık Bakanlığı’nın kamu sağlık birimlerinde hizmet verecek toplam 85 güvenlik personeli ve 21 aylık süre için Merkezi İhale Komisyonu aracılığıyla açtırdığı ilk ihale14 Mart’ta yapıldı. İhale sonucunda katılımcı firmaların fiyat teklifleri eşit çıktığından, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana katılımcı firmaları toplantıya çağırarak kendi aralarında anlaşma önerdi.

İkinci ihale 22 Mayıs’ta yapıldı

Şirketler arasında herhangi bir anlaşmaya varılamayınca Merkezi İhale Komisyonu ihaleyi iptal ederek 22 Mayıs 2017 tarihinde ihalenin tekrarlanmasına karar verdi. Çırakoğlu, bu süreçte bakanlığın bir zeyilname hazırlayarak şartnamede bulunan 2 husus hakkında değişiklik yaptığını kaydetti. Değişikliklere göre ek olarak fiyatların eşit çıkması durumunda ilgili firmaların kuruluş yılları, 3 yıllık bilançoları ve idari kadro çalışan personel listelerinin göz önünde bulundurulup karar verileceği hususunun eklendiğini söyleyen Çırakoğlu bu zeyilnamenin katılımcı firmalara imza karşılığı ile tebliğ edildiği belirtti.

“Şartları herkese bildirdiler bize bildirmediler”

Çırakoğlu, Sağlık Bakanlığı’nda rica ile bulundurulan kadrosu Turizm Bakanlığı’nda gözüken müşavir kişinin, ihaleden 4 gün önce 1 firma hariç katılımcı diğer bütün firmalara göndermiş olduğu bir yazı ile şartlarda değişiklik olduğunu ve verilecek fiyatların bu hususlarında göz önünde bulundurularak verilmesini istediğini kaydetti. Çırakoğlu, kendilerinin dışındaki tüm şirketlere bu değişiklik kağıdının ulaştırıldığını ancak kendilerine ulaştırılmadığını kaydetti.

“Unutuldu”

El altından müdahale evrakının bir zeyilname olmadığı ve ihale şartnamesine etki etmeyeceği anlaşıldıktan sonra harekete geçen Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. yetkilileri söz konusu evrakın neden kendilerine ulaştırılmadığı sorusuna “Sekreter unuttu” yanıtını aldı.

“Teşekkür bile ettiler”

Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. Genel Sekreteri Ali Çırakoğlu, ihale öncesi dosyaya konulmak için Sağlık Bakanlığı Müsteşarından alınan teşekkür ve memnuniyet yazısının yine ayni mevki tarafından siyasi rant uğruna yok sayıldığını ifade etti.

İşte verilen teklifler

Merkezi İhale Komisyonu tarafından geçtiğimiz hafta sonuçlandırılan ve katılımcılara da birer yazı ile duyurulan Sağlık Bakanlığı Güvenlik İşleri İhalesi’nde tartışma yaratarak hem ilgili bakanlığı hem de Merkezi İhale Komisyonu’nu zan altında bırakan tablo şöyle oluştu:

Çalışma Bakanlığı tarafından uygulanan Çalışma Yasası çerçevesinde 85 kişilik Güvenlik Personeline 21 aylık hizmet süresi için belirlenenyasal fiyat 4.164.583.50 TL.

İhale Kutusuna atılan teklifler;

ÖZEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD: 4 milyon 164 bin 601,35 TL

DHA LTD: 4 milyon 187 bin 547.63 TL

ÇELEBİOĞLU GÜVENLİK: 4 milyon 230 bin 471.00 TL

“623 bin TL zarara uğratılacak”

Özel Güvenlik Sistemleri Genel Sekreteri Ali Çırakoğlu,Çalışma Bakanlığı’nın yerli istihdam teşvik için uygulamakta olduğu Fon Desteği ile 21 aylık süre için toplamda 558 bin 883TL olduğunu kaydederek ekstradan ihalede kendi şirketleriyle diğer şirket arasında verilen fiyat farkının 21 aylık süre için 65 bin 869.65 TL olduğunu belirtti.

Çırakoğlu, düşük fiyat ve Yerli İstihdam Fonu’ndan 21 aylık süre için ödenecek 558 bin 883.50 TL’nin toplanması ile Sağlık Bakanlığı ve Merkezi İhale Komisyonu marifeti ile devlet hazinesinin fuzuli olarak ve rant amaçlı 623 bin 475 Türk Lira zarara uğratıldığını kaydetti.

“Hukuk yoluna başvuracağız”

Çırakoğlu, kamu çıkarı yerine partizanlık ve popülizm yapıldığını ifade ederek Güvenlik İşleri İhale kararına teklif vererek ekarte edilen firmalardan Özel Güvenlik Sistemleri Ltd’in yasal itiraz süresi 14 Haziran’da sona eren ihale sonucuna itiraz edeceğini belirtti. Çırakoğlu, önce Rekabet Kurulu ardından ise hukukçular nezdinde çalışma başlatılarak her türlü yargı sürecini izleyeceklerini belirtti.

Dana: Süreç tamamlanmış değil

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana da Havadis’e yaptığı açıklamada ihale sürecinin henüz tamamlanmadığını ifade ederek sürecin tamamlanmasının ardından belgeleri ile birlikte geniş bir açıklama yapılacağını söyledi.

Rekabet Kurulu karar verecek

Bilir kişi raporunun doğruluğu ve ihalenin kesin kazananının Rekabet Kurulu’nun yapacağı son değerlendirmenin ardından açıklanacağını kaydeden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, “eğer bilir kişi raporu hatalı ise, gereken yapılır. Bu işler tek bir kişinin ağzından çıkan lafla yapılacak işler değildir”

Havadis