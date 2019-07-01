Diagne açıkladı! 4 yıllık kontrat...

Galatasaray'ın transfere kaynak yaratmak amacıyla satmak istediği ve 15 milyon euro gelir beklediği Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdiğini açıkladı.

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan bonuslarla birlikte 13 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne'den şok bir paylaşım geldi. Sezonu 30 golle gol kralı olarak tamamlayan Senegalli futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabında; "4 yıllık sözleşmem var ve kalmaya karar verdim." açıklamasında bulundu.



Attığı gollere rağmen oyun olarak sarı-kırmızılıları tatmin etmeyen Diagne'nin satışından Galatasaray, 15 milyon euro gelir bekliyordu.