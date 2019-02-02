Diagne'nin parası tüm takıma bedel!

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa’da 20 gol atan Diagne, 10 milyon euro (60 milyon TL) karşılığında Galatasaray’ın yolunu tutarken, kulübünü de büyük bir yükten kurtardı.

Lacivert-beyazlılar kasasına koyduğu 10 milyon euro ile neredeyse tüm takımın 1 senelik maliyetini çıkarttı. Kasımpaşa'nın tüm kadrosunun maliyeti 11 milyon euroyu bulurken Diagne'nin satışı İstanbul temsilcisini rahatlattı.

Takımın bir diğer yıldızı Trezeguet ise Galatasaray’ın son saatlerdeki girişimlerine rağmen kadroda tutuldu. Kasımpaşa Yönetimi, yazın yine yüksek bir rakama Trezeguet’yi satmayı planlıyor.