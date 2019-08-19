Diagne'ye 12 milyon euro verdiler!

Galatasaray'da ayrılması kesin gözüyle bakılan Diagne için yeni bir iddia gündeme geldi.

Gitti, gidecek derken elde kalan ve Denizlispor maçında hiçbir varlık gösteremeyen Mbaye Diagne ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Senegalli oyuncunun, Al Nassr kulübüne 12 milyon euroya satılacağı öğrenildi. Diagne de Suudi kulübüyle 4.5 milyon euroya anlaştı.