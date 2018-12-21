DİKELYA ÜSSÜ'NE KAÇAK YOLLA GİRMEYE ÇALIŞTILAR
Dikelya Üssü’ne kaçak yolla girmeye çalıştılar
A+A-
İngiliz Üsleri Polisi, İngiltere’nin Dikelya Egemen Üssü topraklarına kaçak yolla girmeye çalışan 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
17 Aralık’ta yakalanan 22 yaşındaki İranlı “kaçak giriş yapmaktan”, 50 yaşındaki bir Türk ise bu geçişe “yardımcı olmaktan” tutuklandı.
SBA polisi, kaçak geçişleri engellemek için aldığı tedbirleri son günlerde artırdığına işaret ederek, bu gibi gayri yasal geçişlere göz yummayacaklarını ve daha etkili müdahalelerde bulunacağını duyurdu.
Etiketler : İngiliz Üsleri Polisi, Dikelya
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.