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DİKKAT ACİL KAN ARANIYOR!

DİKKAT ACİL KAN ARANIYOR!

Ağır şekilde yaralanmıştı...

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Lefkoşa Devlet Hastanesi önünde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan ve yoğun bakım servisinde tedavi gören Feriha Kardana için acilen B Rh pozitif kan aranıyor.

Kan vermek isteyenler Lefkoşa Devlet Hastanesi Kan Bankası’na Feriha Kardana adına başvurabilir.

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