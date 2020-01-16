DİKKAT ACİL KAN ARANIYOR!
Ağır şekilde yaralanmıştı...
A+A-
Lefkoşa Devlet Hastanesi önünde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan ve yoğun bakım servisinde tedavi gören Feriha Kardana için acilen B Rh pozitif kan aranıyor.
Kan vermek isteyenler Lefkoşa Devlet Hastanesi Kan Bankası’na Feriha Kardana adına başvurabilir.
Etiketler : Lefkoşa Devlet Hastanesi, acil kan aranma, Feriha Kardana
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.