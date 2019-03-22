DİKKAT ARANIYORLAR!

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Polis Basın Subaylığı, Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak zanlı olarak görülen Pakistan uyruklu Zahid MASOOD ve İmran ARSHAN isimli şahısların arandığını açıkladı.
Polis bu iki şahsı görenlerin en yakın polis merkezine bildirmeleri konusunda uyardı.
Etiketler : Polis Basın Subaylığı, Gökhan Naim, Zahid MASOOD, İmran ARSHAN, aranma
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