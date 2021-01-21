Dikkat! Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; bugün saat 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Gaziveren Özçe Süpermarket civarına ve Aydınköy Adapark Restorant, Çakistes Restorant civarına ve Aydınköy’ün bir bölümüne elektrik verilemeyecek.

Elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.