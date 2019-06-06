Dikkat! Bu şahıslar aranıyor!

Polis Girne’deki kuyumcu soygunuyla ilgili aranan zanlıların Lefkoşa’da Girne Kapısı civarında görüldüğünü açıkladı.

Polis açıklaması şu şekilde:

“Soygun zanlıları son olarak Lekoşa’da Girne Kapısı civarında görüldü. Konu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.”

Soygun zanlıları Gazimağusa’da görüldü

Polis Girne’deki kuyumcu soygunuyla ilgili aranan zanlıların Soygun zanlıları son olarak Gazimağusa Gülseren bölgesinde görüldüğünü açıkladı.