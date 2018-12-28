DİKKAT DON GELİYOR!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni yılı yağmurla karşılayacak. Yarın ise sabah saatleri iç kesimlerde don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık ile 3 Ocak tarihleri arasında hava yağmurlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Bölge 29 Aralık – 4 Ocak arasında genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak, sabah saatleri iç kesimlerde don olayı bekleniyor. 30 Aralık Pazar parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, 31 Aralık Pazartesi parçalı zamanla çok bulutlu ve yağmurlu, 1 Ocak Salı parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, 2 Ocak Çarşamba parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, 3 Ocak Perşembe parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, 4 Ocak Cuma parçalı az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 14 – 17 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk iki günü Kuzey ve Batı, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.