DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle, saat 10:10’dan yaklaşık 11:10’a kadar Karakum’daki Alesta restaurant bölgesine elektrik verilemiyor.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, sabah saat 10:00’dan yaklaşık öğleden sonra 13:00’e kadar Yeni Erenköy Theresa Hotel ve civarına elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması duyuruldu.