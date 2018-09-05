DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
3 saatlik elektrik kesintisi!
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KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Kalkanlı köyü cami bölgesi ile Çiğdem Sokak ve civarının elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.
Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
Etiketler : KIB-TEK, elektrik kesintisi
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