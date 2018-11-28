DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
3 saatlik kesinti olacak!
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Yeniboğaziçi bölgesinde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle bugün 09.00-12.00 saatleri arasında Yeniboğaziçi’nde Bedis plajı ve Lions Garden bölgesinde elektrikler kesik olacak.
Etiketler : Yeniboğaziçi bölgesi, elektrik kesintisi
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