DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
3 saatlik kesinti olacak!
A+A-
Girne'de yarın, 20 Temmuz Stadyumu bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle öğlen 12:00 ile yaklaşık öğleden sonra 15:00 saatleri arasında, 20 Temmuz Stadyumu bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak.
Etiketler : Girne, elektrik kesintisi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.