DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
3 saatlik kesinti olacak!
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Çatalköy bölgesinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın Çatalköy bölgesinde 3 saatlik kesinti yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay ve Laden Siteleri Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.
Etiketler : Çatalköy, elektrik kesintisi
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