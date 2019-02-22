Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Bugün 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

A+A-

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, alçak gerilimdeki proje çalışması nedeniyle bugün Kalkanlı’daki bazı sokaklara yaklaşık 7 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kalkanlı bölgesindeki Ortans, Karanfil, Açelya, Lale, Papatya ve Sardunya isimli sokaklarda 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti olacak.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.