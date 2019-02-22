DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
Bugün 7 saatlik elektrik kesintisi olacak
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, alçak gerilimdeki proje çalışması nedeniyle bugün Kalkanlı’daki bazı sokaklara yaklaşık 7 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kalkanlı bölgesindeki Ortans, Karanfil, Açelya, Lale, Papatya ve Sardunya isimli sokaklarda 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti olacak.
Etiketler : Kalkanlı, elektrik kesintisi
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