DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki birçok yerleşim birimine ve su motorlarına, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Güzelyurt bölgesinde; Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarı, Gülkent Yurtları, Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Sanayi ve Terminal Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı ve Bostancı Sınır Kapısı, Güneşköy, Aydınköy, Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu,Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Kumköy Anayolu , Kumköy, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Lefke bölgesinde ise; Gemikonağı yolu, LAÜ ve civarı, Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları, Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy, Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Gaziveren, Afrodit Sitesi, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı kavşağına elektrik verilemeyecek.