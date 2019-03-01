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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Güzelyurt, İskele ve Girne’de elektrik kesintisi!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, GüzelyurtGirne ve İskele'de bazı bölgelerde elektrik arızası olduğunu duyurdu

ARIZALI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)
1 Mart 2019 Cuma günü, orta gerilim elektrik şebekesine ait arızalı tarafo değiştirme çalışması nedeniyle 08:45 ile yaklaşık 10:20 saatleri arasında; Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık Köyleri'ne elektrik verilemeyecektir. 

ARIZALI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)
1 Mart 2019 Cuma günü, orta gerilim elektrik şebekesine ait arızalı tarafo değiştirme çalışması nedeniyle 08:45 ile yaklaşık 10:20 saatleri arasında; Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık Köyleri'ne elektrik verilemeyecektir. 

 

ARIZALI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ)
1 Mart 2019 Cuma günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Yedikonuk Köyü'nün bir bölümüne elektrik verilemeyecektir.

PLANLI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ) 
1 Mart 2019 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:25 ile yaklaşık 10:25 saatleri arasında ; Safaköy'e elektrik verilemeyecektir.

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)
1 Mart 2019 Cuma günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım, onarım çalışması nedeniyle ; 9:25-10:25 saatleri arasında; Girne Polis Müdürlüğü arkası Nihat Hasan Sokak’ın elektrik verilemeyecektir. 

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