DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
O bölgeler dikkat!
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Girne-Değirmenlik Anayolu’nun Ozanköy Lemar ile Çatalköy Şah Market arasında kalan bölümü üzerindeki yerleşim yerlerine elektrik verilemeyecek.
Kesinti saat 09.30 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında olacak.
Etiketler : Girne-Değirmenlik Anayolu, elektrik kesintisi
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