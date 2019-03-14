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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

O bölgeler dikkat!

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Girne-Değirmenlik Anayolu’nun Ozanköy Lemar ile Çatalköy Şah Market arasında kalan bölümü üzerindeki yerleşim yerlerine elektrik verilemeyecek.

Kesinti saat 09.30 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında olacak.

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