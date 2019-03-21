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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Bugün elektrik kesintisi olacak!

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Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar ve Beyarmudu köyünün elektrik enerjisi bugün 09:30 ile 10:30 saatleri arası kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre,  ayrıca 09:00 ile 16:00 saatleri arasında İskele girişinde bulunan Beko bayisi, Omega Fitness spor salonu ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Kesintilerin şebekede yapılacak bakım onarım çalışmalarından dolayı yapılacağı kaydedildi.

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