DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
Bugün elektrik kesintisi olacak!
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Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy bölgesi ile Güzelyurt çevre yolu ve Mevlevi anayolu çevresinde bugün elektrik kesintileri olacak.
Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy bölgesi elektrik kesintisi, 09.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.
Güzelyurt çevre yolu ve Mevlevi anayolu çevresinde elektrik kesintisi ise 12:00 ile 14:00 saatleri arasında olacak.
Etiketler : Gönyeli Ağıllar, Güzelyurt çevre yolu
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