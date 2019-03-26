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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Bugün elektrik kesintisi olacak!

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Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy bölgesi ile Güzelyurt çevre yolu ve Mevlevi anayolu çevresinde bugün elektrik kesintileri olacak.

Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy bölgesi elektrik kesintisi, 09.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.

Güzelyurt çevre yolu ve Mevlevi anayolu çevresinde elektrik kesintisi ise 12:00 ile 14:00 saatleri arasında olacak.

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