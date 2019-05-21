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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak!

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Değirmenlik Dağ Yolu’nun; Çatalköy Lemar ile Çoban Trading arasında kalan bölümünün sağ ve solunda kalan yerleşim yerlerinde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:00 ile öğleden sonra 13:00 saatleri arasında olacak.
 

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