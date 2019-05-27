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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Yarın elektrik kesintisi olacak!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre şebekede yapılacak çalışmadan dolayı gerçekleşecek.

Tatlısu Sahil Seralar bölgesinin elektrik enerjisi yarın 12:00 ile 13:30 arası kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı gerçekleşecek.

Esentepe köy girişi ile Peyak evlerinde 2 saatlik elektrik kesintisi!

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın, Esentepe köy girişi ile Peyak evlerinde 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında olacak.

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