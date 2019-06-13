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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Bu bölgelerde kesinti olacak...

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Yeşilırmak, Yeşilırmak Sınır Kapısı, Günebakan ve bölgedeki su motorlarına bugün saat 14:00’e kadar elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.

Kesinti bitiş saatlinde 15 dakika süreyle Bağlikoy, Yedidalga, Ömerli ve Bademliköy’e de elektrik enerjisi verilemeyecek.

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