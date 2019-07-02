DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Haspolat bölgesinde iki saatlik elektrik kesintisi uygulanıyor.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışmasından kaynaklanan ve 09.00’da başlayan kesinti, 11.00’e kadar sürecek.

Kesintiden, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası etkileniyor.