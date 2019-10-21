DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
Yarın elektrik kesintisi olacak!
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İskele Long Beach bölgesinin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.
Kıb-Tek İskele Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasındean kaynaklanacak olan kesinti 09.00- 15.30 saatleri arasında olacak.
Etiketler : İskele, Long Beach bölgesi, elektrik kesintisi
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