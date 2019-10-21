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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Yarın elektrik kesintisi olacak!

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İskele Long Beach bölgesinin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.

Kıb-Tek İskele Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre  orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasındean kaynaklanacak olan kesinti 09.00- 15.30 saatleri arasında olacak.

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