DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

İskele Long Beach bölgesinin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.

Kıb-Tek İskele Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasındean kaynaklanacak olan kesinti 09.00- 15.30 saatleri arasında olacak.