DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
5 saatlik elektrik kesintisi var!
A+A-
İskele’de bazı bölgelere bugün beş saat süreyle elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuh’un Gemisi Hotel bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.
Etiketler : İskele, elektrik kesintisi, 10 Aralık
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.