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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

5 saatlik elektrik kesintisi var!

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İskele’de bazı bölgelere bugün beş saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuh’un Gemisi Hotel bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

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