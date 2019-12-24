DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
5 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Güzelyurt’ta bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kesintiden etkilenecek bölgelerin Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi olacağı kaydedildi.
Etiketler : Güzelyurt, elektrik kesintisi
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