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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

5 saatlik elektrik kesintisi var!

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, bugün Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Mardo, Erülkü Süpermarket ve civarlarına 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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