DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
5 saatlik elektrik kesintisi var!
A+A-
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, bugün Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Mardo, Erülkü Süpermarket ve civarlarına 5 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Etiketler : Değirmenlik, elektrik kesintisi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.