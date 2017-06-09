DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
2 buçuk saatlik kesinti olacak!
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Karpaz bölgesinde bazı köylere pazartesi günü 2 buçuk saat süreyle elektrik verilemeyecek.
12 Haziran Pazartesi 10.30-13.00 arasındaki kesintiden Kalecik, Çayırova, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya, Mehmetçik, Pamuklu, Bafra ve bu bölgelerdeki tesisler etkilenecek.
Kesintinin orta gerilim proje çalışmasından kaynaklanacağı da belirtildi.
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