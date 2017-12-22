Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  3. DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

6 saatlik elektrik kesintisi!

A+A-

Yılmazköy Yüksek Gerilim Şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Alayköy, Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Türkeli Gürpınar, Yılmazköy ve Serhatköy’de bugün elektrikler kesik olacak.

Elektrik kesintisi 10:00-16:00 saatleri arasında uygulanacak.

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.