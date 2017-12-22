DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
6 saatlik elektrik kesintisi!
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Yılmazköy Yüksek Gerilim Şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Alayköy, Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Türkeli Gürpınar, Yılmazköy ve Serhatköy’de bugün elektrikler kesik olacak.
Elektrik kesintisi 10:00-16:00 saatleri arasında uygulanacak.
Etiketler : Elektrik kesintisi, Alayköy, Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Türkeli Gürpınar, Yılmazköy
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