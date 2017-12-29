Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  3. DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

3 saatlik elektrik kesintisi olacak!

A+A-

Ulukışla ve Aslanköy’de elektrik kesintisi

Ulukışla köyünün bir bölümünün, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisleri’nin elektrik enerjisi bugün 09:00 – 12:00 saatleri arasında kesik olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kesintinin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.