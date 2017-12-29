DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
3 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Ulukışla ve Aslanköy’de elektrik kesintisi
Ulukışla köyünün bir bölümünün, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisleri’nin elektrik enerjisi bugün 09:00 – 12:00 saatleri arasında kesik olacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kesintinin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle gerçekleştirileceği belirtildi.
Etiketler : Ulukışla, Aslanköy, elektrik kesintisi
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