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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

6 saatlik elektrik kesintisi olacak!

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Kalecik Trafo Merkezi’nde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün İskele bölgesindeki bazı yerlerde 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma tesisi ve Thalasa Sitesi’nin elektrik enerjisi 09.00 – 15.00 saatleri arasında kesik olacak.

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