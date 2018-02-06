DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
6 saatlik elektrik kesintisi olacak!
A+A-
Kalecik Trafo Merkezi’nde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün İskele bölgesindeki bazı yerlerde 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma tesisi ve Thalasa Sitesi’nin elektrik enerjisi 09.00 – 15.00 saatleri arasında kesik olacak.
Etiketler : Kalecik Trafo Merkezi, elektrik kesintisi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.