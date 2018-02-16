DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
Bugün 6 saatlik kesinti olacak!
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Ozanköy’ün güney (dağ) kısmı ile Beylerbeyi’nin kuzeyinde bugün elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Girne Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00 – 15:00 saatleri arasında yapılacak.
Etiketler : elektrik kesintisi, Ozanköy, Beylerbeyi
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