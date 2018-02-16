Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  3. DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Bugün 6 saatlik kesinti olacak!

A+A-

Ozanköy’ün güney (dağ) kısmı ile Beylerbeyi’nin kuzeyinde bugün elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00 – 15:00 saatleri arasında yapılacak.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.