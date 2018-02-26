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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

7 saat elektrik olmayacak!

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Proje çalışmaları dolayısıyla yarın Gazimağusa Harika Mahallesi’nde 7 saatlik elektrik kesintisi olacağı kaydedildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 09.00-16.00 saatleri arası Harika Mahallesi’ndeki Çimen Sokak ve civarına elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.

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