DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
7 saat elektrik olmayacak!
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Proje çalışmaları dolayısıyla yarın Gazimağusa Harika Mahallesi’nde 7 saatlik elektrik kesintisi olacağı kaydedildi.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 09.00-16.00 saatleri arası Harika Mahallesi’ndeki Çimen Sokak ve civarına elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.
Etiketler : Proje çalışmaları, elektrik kesintisi
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