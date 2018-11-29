DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
5 saatlik kesinti olacak!
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları, Mülk Sitesi, Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölgede elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, sabah 09.00-14.00 saatleri arasında olacak.
Etiketler : Gönyeli-Boğaz yolu, elektrik kesintisi
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