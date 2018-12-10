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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Yarın elektrik kesintisi olacak!

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Haspolat Kirli Sanayi Bölgesinin batısında bulunan Yusuf Çocuk, Sercem Asfalt, Kaskon İşletmeleri ve civarının elektrik enerjisi yarın 09:00 ile 11:00 saatleri arası kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre kesinti, elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle gerçekleştirilecek.

 

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