DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
Yarın elektrik kesintisi olacak!
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Haspolat Kirli Sanayi Bölgesinin batısında bulunan Yusuf Çocuk, Sercem Asfalt, Kaskon İşletmeleri ve civarının elektrik enerjisi yarın 09:00 ile 11:00 saatleri arası kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre kesinti, elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle gerçekleştirilecek.
Etiketler : Haspolat, Kirli Sanayi Bölgesi, elektrik kesintisi
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