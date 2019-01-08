DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
O bölgede elektrik kesintisi olacak!
A+A-
Alsancak bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak.Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Alsancak Gepaz Ltd’in güneyinin (dağ kısmı) elektrik enerjisi kesik olacağı kaydedildi.
Etiketler : Alsancak, elektrik kesintisi, Kıb-Tek
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.