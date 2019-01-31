DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Girne’de Onar Village, Ciklos, Eminağa bölgesi, Seralar bölgesi ve Doğanköy’ün güneyinde yarın elektrik kesintisi olacak.



Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00- 12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.