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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Yarın elektrik kesintisi olacak!

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Girne’de Onar Village, Ciklos, Eminağa bölgesi, Seralar bölgesi ve Doğanköy’ün güneyinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00- 12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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