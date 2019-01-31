DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
Yarın elektrik kesintisi olacak!
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Girne’de Onar Village, Ciklos, Eminağa bölgesi, Seralar bölgesi ve Doğanköy’ün güneyinde yarın elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00- 12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Etiketler : Girne, Onar Village, Ciklos, Eminağa bölgesi, Seralar bölgesi, elektrik kesintisi, 1 Şubat
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