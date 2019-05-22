DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09.00 ile öğleden sonra 16.00 saatleri arasında; Başpınar, Değirmenlik Aleminyo Şehitleri Anıtı bölgesi ve civarı, Değirmenlik ağıllar bölgesi ve Değirmenlik kırsal kesim arsalarının elektrik enerjisi kesik olacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, bölge halkının; mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması çağrısında bulunuldu.
Etiketler : Başpınar, Değirmenlik Aleminyo Şehitleri Anıtı, elektrik kesintisi
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