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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak!

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Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompalarının elektrik enerjisi yarın 09.00 ile 12.00 arası kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak çalışmalar nedeniyle olacak.

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