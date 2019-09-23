DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompalarının elektrik enerjisi yarın 09.00 ile 12.00 arası kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak çalışmalar nedeniyle olacak.
Etiketler : Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri, elektrik kesintisi
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