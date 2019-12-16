DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Zeytinlik’te yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bazı bölgelere 2 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, sabah 08:30 ile yaklaşık 10:30 saatleri arasında; Zeytinlik Köyü, Zeytinlik Avcılık-Atıcılık Bölgesi ve Zeytinlik Köyü’nün Güneyi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.
Etiketler : Zeytinlik, elektrik kesintisi
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