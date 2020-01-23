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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

6 saatlik elektrik kesintisi olacak!

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Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Karşıyaka mezarlık bölgesi ve Karşıyaka mezarlık bölgesinin batı kesiminde elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında olacak.

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