DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
6 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Karşıyaka mezarlık bölgesi ve Karşıyaka mezarlık bölgesinin batı kesiminde elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında olacak.
Etiketler : Kıb-Tek Bölge Amirliği, Karşıyaka, elektrik kesintisi
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