Dikkat! Elektrik kesintisi olacak

Girne’de bazı bölgelere bugün 6 saat elektrik enerjisi verilemeyecek. Girne’de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00’dan 15.00’e kadar Beylerbeyi ışıkları ve civarına elektrik verilmeyecek. Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.