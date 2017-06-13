DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
5 saatlik kesinti olacak!
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Proje çalışmaları nedeniyle yarın Gaziveren bölgesinde 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek açıklamasına göre, 09.00-14.00 saatleri arasındaki kesintiden Gaziveren ve Afrodit Sitesi ile bölgedeki tesisler ile su motorları etkilenecek.
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