DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Proje çalışmaları nedeniyle yarın Gaziveren bölgesinde 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek açıklamasına göre, 09.00-14.00 saatleri arasındaki kesintiden Gaziveren ve Afrodit Sitesi ile bölgedeki tesisler ile su motorları etkilenecek.