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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

5 saatlik kesinti olacak!

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Proje çalışmaları nedeniyle  yarın Gaziveren bölgesinde 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek açıklamasına göre, 09.00-14.00 saatleri arasındaki kesintiden Gaziveren ve  Afrodit Sitesi ile bölgedeki tesisler ile su motorları etkilenecek.

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