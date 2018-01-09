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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Bu bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek!

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Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Dilekkaya ve Kırklar’ın bir bölümü ile bölgedeki tesis ve su motorlarında yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmalarından kaynaklanacak kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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