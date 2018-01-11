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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

4 saatlik elektrik kesintisi olacak!

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Karaman köyünün doğusu ile Girne–Alsancak Çevre Yolu’nda Levent Sitesi Bölgesi’ne yarın 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre kesintisi 12.00-16.00 saatleri arasında olacak. 

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