DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
3 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim şebekesindeki çalışmalardan kaynaklanacak kesinti, 09:30 -12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Serhatköy, Gayretköy, Şahinler, Mevlevi, Yılmazköy, Gürpınar, Türkeli, Alayköy (Alayköy Sanayi Böl. hariç), Metehan Sınır Kapısı bölgesi ile bölgedeki tesis ve su motorlarında, Pazar günü elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim şebekesinde yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak kesinti, 09:30 -12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi
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