DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!

İskele hastahane, okullar ve Civisil bölgelerinde bugün elektrik kesintisi

olacak. Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak ilave bağlantı proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacak.