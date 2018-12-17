DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!
6 saatlik kesinti olacak!
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İskele hastahane, okullar ve Civisil bölgelerinde bugün elektrik kesintisi
olacak. Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak ilave bağlantı proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında yapılacak.
Etiketler : İskele hastahane, Civisil bölgeleri, elektrik kesintisi
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